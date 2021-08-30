РИАМО - 30 авг. Портфолио столичных школьников в «Московской электронной школе» будет формироваться автоматически, однако дети и родители смогут подгружать необходимую информацию самостоятельно, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В МЭШ появляется новый раздел, в котором автоматически будут аккумулироваться достижения ребят. Портфолио ученика», — сказала Ракова.

Она отметила, что также дети и родители смогут сами подгружать информацию о тех или иных наградах и победах.

«Мы будем постоянно расширять сферы и направления, где ребята смогут показать результаты. В будущем откроем <…> волонтерское направление, социальную деятельность», — добавила заммэра.

Кроме того, на площадке появились 18 новых виртуальных лабораторий, а также заработает сервис с индивидуальным расписанием дня, заключила Ракова.

МЭШ сочетает традиционное образование и цифровые технологии: электронный дневник и журнал, онлайн библиотека учебников, интерактивные сценарии уроков, виртуальные лаборатории и другие.

Ранее Ракова сообщала, что занятия в столичных школах начнутся в очном режиме. Двумя компонентами вакцины привиты 77% сотрудников образовательных учреждений, а первым компонентом — 84%.