РИАМО - 30 авг. Глава российского государства Владимир Путин сообщил, что показатели антител после вакцинации от коронавируса у него хорошие, сообщает Федеральное агентство новостей.

«У меня держатся все эти показатели хорошо», — сказал Путин.

Впервые Владимир Путин привился от Covid-19 23 марта. Вторую прививку ему поставили через 3 недели.

За сутки в РФ выявлено 18 325 новых случаев коронавируса. Умерло 792 пациента, выздоровели 14 180 человек.

В России всего на сегодня выявлено 6 901 152 случая Covid-19. За весь период пандемии зафиксировано 182 429 летальных исходов, выздоровели после лечения 6 162 430 человек.

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