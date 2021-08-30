РИАМО - 30 авг. Число обращений жителей Подмосковья в социальных сетях по вопросам образования увеличилось на 85% в преддверии начала учебного года. Также за неделю выросло число обращений по темам медицины, соцподдержки и строительства, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.
Всего за минувшую неделю поступило 6046 обращений, уточнила Звягина на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.
Она отметила, что рост числа обращений жителей в соцсетях по теме образования составил 85%, всего подступило 335 запросов. Они касались ремонта образовательных учреждений, нехватки мест в школах и детских садах, также жители жаловались на дефицит учителей.
«По медицине число обращений выросло на 16%. Большинство из них связано с нехваткой персонала и оборудования», - добавила Звягина.
По ее словам, также увеличилось число обращений по дорогам и общественному транспорту.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии