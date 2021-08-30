РИАМО - 30 авг. Обучение в московских школах будут проводить в очном режиме, а вопрос ношения масок педагогами будут рассматривать сами учреждения, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что во всех школах будут измерять температуру на входе. Детей с повышенной температурой и признаками ОРВИ пускать в учреждения не будут. Также в зданиях будут использоваться специальные лампы.
Заммэра добавила, что решение о ношении масок преподавателями будет приниматься на уровне каждой школы.
По ее словам, принцип максимального разведения потоков в первой очереди по параллелям будет обязательно соблюдаться. У каждой параллели уроки будут начинаться в определенное время, будут свои собственные перемены. За каждым классом будет закреплен свой кабинет. Дети передвигаться по школе будут в минимальном количестве случаев, после каждого класса будут проводиться необходимые дезинфекционные мероприятия.
«Только если все родители в классе единодушно напишут заявление, что они хотят учиться дистанционно, такое решение может быть принято. Также, если кто-то из детей заболел, то весь класс уходит на дистанционное обучение», — заключила Ракова.
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