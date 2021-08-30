РИАМО - 30 авг. На минувшей неделе на территории столицы зарегистрировали 195 ДТП, в которых 218 человек получили ранения различной степени тяжести и 4 человека погибли, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Наиболее распространенными видами ДТП за неделю стали «столкновение транспортных средств» и «наезд на пешеходов». С 23 по 29 августа их зарегистрировано 117 и 51 случаев соответственно. 11 наездов на пешеходов случились на пешеходных переходах. Также зарегистрировано 11 наездов на велосипедистов. Помимо прочего, в числе ДТП за указанный период 10 наездов на препятствие и 9 наездов на стоящие автомобили.

Отмечается, что с 1 сентября увеличится дорожный трафик и количество детей на улицах города. Также синоптики прогнозируют дождь в начале сентября. Столичная Госавтоинспекция призвала участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать установленные правила.