РИАМО - 30 авг. Ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице на сегодня является стабильно благоприятной, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день у нас стабильно благоприятная ситуация по заболеваемости ковидом. Цифры находятся и так на значительно низком уровне. Более того, за последнюю неделю мы видим устойчивое снижение заболеваемости», — сказала Ракова.

Она отметила, что за прошедшую неделю на 20% сократилось число заболевших, на 15% — госпитализированных.

За прошедшие сутки в Москве зарегистрировали 1424 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев с начала пандемии составило 1 566 376.

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