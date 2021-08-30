РИАМО - 30 авг. В 2022 году в деревне Львово Волоколамского городского округа проведут газификацию, сообщил глава муниципалитета Михаил Сылка.

«(Деревня Львово стоит - ред.) в плане на 2022 год с полным окончанием по газификации», - сказал Сылка на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он также добавил, что ранее деревня Львово никогда не была газифицирована.

Программа социальной газификации в Подмосковье реализуется по поручению президента РФ. В населенных пунктах, вошедших в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке.