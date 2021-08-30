РИАМО - 30 авг. За 2020 год почти 18 млн детей в России прошли профилактический осмотр. В 20% случаев были установлены 3, 4 и 5 группы здоровья, которые требуют более глубокого обследования профильными специалистами, сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

«В акции «Волна здоровья» примут участие специалисты ведущих национальных медицинских исследовательских центров в области сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии, педиатрии. Безусловно, это возможность для регионов получить и организовать высококвалифицированную помощь на месте», — сказал Камкин.

Он подчеркнул, что те, кто после обследования будут нуждаться в получении высокотехнологичной медицинской помощи, смогут получить направление.

«Волна здоровья» — всероссийская акция здравоохранения, проводящаяся ежегодно на борту одного из выбранных пассажирских круизных теплоходов, следующего по специальному маршруту.