РИАМО - 30 авг. Количество вызовов на единый номер спасения 112 от жителей и гостей Московской области за минувшую неделю составило более 200 тыс., сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ МО «Центр 112».

Из них около 90 тыс. вызовов требовали экстренного реагирования.

«Более 70% всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, более 24% - полиции и ГИБДД, остальные 6% - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам», - сказали в пресс-службе.

Всего с начала года на номер 112 поступило более 7,8 млн обращений от жителей и гостей Подмосковья. С начала эксплуатации системы-112 на территории региона – более 54,4 млн вызовов.