РИАМО - 30 авг. Необходимо ускорить строительство нового надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути в Дедовске городского округа Истра, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, надземный переход планировалось построить осенью 2022 года.

«Такой переход год строить, ну это, конечно, смешно. <…> Нужно сроки сокращать», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, новый пешеходный переход будет 55 метров в длину и 3 метра в ширину.

В переходе установят лифты для колясок и велосипедов. В настоящее время ведутся проектные работы.

«Строительно-монтажные работы планируем закончить уже осенью будущего года. Очень будем стараться, чтобы мы это сделали раньше, с опережением сроков», - добавил Гержик.