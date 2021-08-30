РИАМО - 30 авг. Строительство больницы в городском округе Истра необходимо завершить к 9 мая следующего года, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы выходим на решение по истринской больнице. Она должна быть построена к 9 мая», - рассказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.
Губернатор отметил, что к строительству привлекли специалистов министерства обороны РФ.
Ранее губернатор поручил ускорить строительство надземного ж/д перехода в Дедовске, в округе Истра.
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