РИАМО - 30 авг. Группу участников сообщества АУЕ (Арестантское уголовное единство, запрещена в РФ - ред.) выявили в столичном следственном изоляторе №1 «Матросская Тишина», сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Участники запрещенной группы отказываются выполнять требования администрации учреждения, а также нарушают порядок, организуют доставку запрещенных предметов в СИЗО и устраивают денежные поборы с других сидельцев.

По итогам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 282.2 УК (организация и участие в деятельности экстремистской организации), а также ч. 1 ст. 282.3 УК (финансирование экстремистской деятельности).

Прокуратура взяла ход расследования дел на контроль.

АУЕ - запрещенная в РФ экстремистская организация, состоящая в основном из подростков. Сообщество пропагандирует среди несовершеннолетних тюремные понятия и требует соблюдения «воровского кодекса».