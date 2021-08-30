РИАМО - 30 авг. Легкоатлетический забег «ЗаRUNск» состоялся 28 августа в Зарайске, мероприятие стало третьим в сезонной серии забегов «Живу Спортом», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Мероприятия серии забегов «Живу Спортом» очень популярны среди любителей бега не только из Подмосковья, но и из соседних регионов. После открытия регистрации слоты на забег разбираются практически моментально», - сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Он также отметил, что в округе для забега была подготовлена живописная трасса, которая понравилась опытным и начинающим спортсменам. В забеге смогли поучаствовать все желающие. Каждый мог выбрать одну из трех дистанций: 5 километров, 10 километров и 21,1 километр. Для детей были организованы забеги на дистанции в 300 и 500 метров, а также в 1 километр.

Особенностью серии забегов «Живу спортом» являются эксклюзивные медали, которые соединяются в единый пазл. Каждая награда отражает достопримечательности города, в котором проводится конкретное мероприятие.