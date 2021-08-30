РИАМО - 30 авг. В Подмосковье разработали 50 проектов жилой застройки по новым стандартам в 15 городских округах, сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

«До конца 2021 года в 15 городских округах по новым стандартам у нас запланировано 50 проектов жилых застроек общим объемом 700 тыс. кв. м», - сказал Гордиенко в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Гордиенко добавил, что на сегодняшний день все проекты находятся в стадии согласования.

Жилые дома по новым стандартам построят в таких городских округах, как Красногорск, Мытищи, Ленинский, Одинцовский, Люберцы, Богородский, Фрязино, Пушкинский и других.

Ранее в Подмосковье вступили в силу новые стандарты жилищного строительства, призванные обеспечивать комфорт для жителей. Среди приоритетов, предусмотренных новыми стандартами: дворы без машин, комплексное благоустройство, наличие безбарьерной среды, просторные вестибюли с колясочными в домах, застекленные балконы и лоджии.

Квартиры под переселение будут предоставляться с отделкой комфорт-класса. По данной программе планируется переселять жильцов бараков, старых хрущевок и малоэтажек. Ожидается, что расселение может начаться в 2023 году.