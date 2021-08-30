РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 авг. Более 100 уникальных автомобилей смогли увидеть посетители фестиваля «Автокультура», который прошел 28-29 августа в музее-усадьбе «Архангельское» в Красногорске, сообщили в пресс-службе комитета по туризму Московской области.

В рамках фестиваля были представлены редкие янгтаймеры, эффектные спорткары и нестареющие классические модели из музейных и частных коллекций.

В течение двух дней был открыт лекторий, где гуру автомоторной индустрии и автоспорта поделились своим опытом, а также секретами успеха. Гости могли послушать лекции о 10 заповедях, которые дал автопром, об истории ралли, автопутешествиях по России, реставрации автомобилей и другие.

Кроме того, образовательную программу фестиваля дополнила развлекательная часть с тематическими мастер-классами и разнообразными розыгрышами, а также развлечениями для самых юных гостей. Дети в игровой форме узнали правила поведения на дорогах и попробовали водить автомобиль, учились лепить машины из пластилина и делать аппликации из цветной бумаги.

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