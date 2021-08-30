РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 авг. Строительство проблемного корпуса в жилом комплексе «Спасский мост» в подмосковном Красногорске могут завершить до конца текущего года, сообщили в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.

Министерство привлекло инвесторов для достройки последнего проблемного объекта в составе ЖК «Спасский мост» - корпуса №10.2. Между ними и прежним застройщиком подписан договор. Планируется, что все работы будут завершены до конца 2021 года, и 377 дольщиков начнут получать долгожданные ключи.

ЖК «Спасский мост» - это дом из 5 корпусов, все построены и введены в эксплуатацию, кроме корпуса №10.2. Первоначальный срок передачи квартир в нем был намечен на август 2019 года, но строительство приостановилось из-за финансовых проблем застройщика. Правительство региона взяло объект на особый контроль. Министерство жилищной политики нашло инвесторов для завершения строительства.