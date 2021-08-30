РИАМО - 30 авг. В столице госпитализация пациентов с коронавирусом уменьшилась до минимальных значений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Москве ситуация, пожалуй, одна из лучших среди регионов страны на сегодняшний день, и еженедельно мы видим падение уровня заболеваемости и госпитализации. Она снизилась уже до минимальных значений прошлых периодов», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что нельзя сказать о том, что проблема исчезла. Угроза для жизни и здоровья людей по-прежнему есть, поэтому надо быть максимально аккуратными.

«Впереди осенне-зимний период. Будем смотреть, как ситуация там будет развиваться и принимать необходимые меры», - сказал Собянин.

За прошедшие сутки в Москве зарегистрировали 1424 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев с начала пандемии составило 1 566 376.

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