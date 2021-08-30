РИАМО - 30 авг. Больше всего на территории региона новых случаев коронавируса за сутки выявили в Раменском округе (55), Одинцовском округе (54), Солнечногорске (46), Подольске (46) и Красногорске (44), сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

По 42 случая выявили в Коломне и Балашихе, 37 – в Ленинском округе. 36 – в Чехове, по 32 – в Мытищах и Королеве, 27 – в Клину, 24 – в Воскресенске, 22 – в Орехово-Зуевском округе, 21 – в Люберцах, по 20 – в Истре и Щелкове, 19 – в Химках, 18 – в Домодедове, 16 – в Жуковском, 14 – в Шатуре, 13 – в округе Пушкинский.

По 12 – в Ступине и Богородском округе, по 11 – во Фрязине, Лобне и Реутове, 10 – в Серпухове, 9 – в Наро-Фоминском округе, по 8 – в Электростали, Рузском округе, Лыткарине и Дубне, 7 – в Котельниках, по 6 – в Долгопрудном и Талдомском округе, по 5 – в Кашире, Дмитровском округе, Егорьевское, Сергиево-Посадском округе и Зарайске.

По 3 – в Дзержинском, Озерах, Ивантеевке и Можайском округе, по 2 – в Бронницах, Краснознаменске, Лосино-Петровском и Луховицах, по одному случаю зарегистрировали в Шаховской, Черноголовке, Серебряных Прудах, Пущине, Павловском Посаде и Лотошине.

Ни одного нового случая не зафиксировали во Власихе, Волоколамском округе, Звездном городке, Электрогорске, Рошале, Протвине, Молодежном и Красноармейске.

За минувшие сутки в Московской области выявили 858 новых случаев коронавируса, с начала пандемии выявлено 421 525 случаев заболевания. Побороть коронавирус удалось у 362 227 человек, умерли 7 766 заразившихся.

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