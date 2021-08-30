РИАМО - 30 авг. Четыре новые поликлиники, одну амбулаторию и офис врача общей практики откроют в Подмосковье в сентябре, также более 10 медучреждений заработают после капремонта, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Стригункова добавила, что после капитального ремонта откроется стационар на 280 коек в областной Центральной клинической психиатрической больнице на территории Москвы, а также стационары в Ивантеевке и Одинцовском округе, поликлиники в Ленинском округе, Чехове, Протвине и Щелкове.
«В основном они будут открыты в сентябре, кроме поликлиники в Щелковской больнице - она откроется в ноябре», - уточнила Стригункова.
По ее словам, власти держат на особом контроле вопрос с подбором кадров в медучреждения и установкой в зданиях оборудования и мебели.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии