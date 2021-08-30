РИАМО - 30 авг. Четыре новые поликлиники, одну амбулаторию и офис врача общей практики откроют в Подмосковье в сентябре, также более 10 медучреждений заработают после капремонта, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Два объекта открываем в Подольске - это детская и взрослая поликлиники. Две поликлиники (откроют - ред.) в Красногорске, два объекта в Щелкове - амбулаторию и офис врача общей практики», - сказала Стригункова в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Стригункова добавила, что после капитального ремонта откроется стационар на 280 коек в областной Центральной клинической психиатрической больнице на территории Москвы, а также стационары в Ивантеевке и Одинцовском округе, поликлиники в Ленинском округе, Чехове, Протвине и Щелкове.

«В основном они будут открыты в сентябре, кроме поликлиники в Щелковской больнице - она откроется в ноябре», - уточнила Стригункова.

По ее словам, власти держат на особом контроле вопрос с подбором кадров в медучреждения и установкой в зданиях оборудования и мебели.