РИАМО - 30 авг. Коммунальный кешбэк для жителей Подмосковья превысил 5,3 млн рублей, он начисляется за своевременную и полную оплату коммунальных услуг по платежной системе «Мир», сообщает пресс-служба вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

Хромушин отметил, что программа «Коммунальный бонус» стартовала в мае по поручению губернатора региона Андрея Воробьева и пользуется большой популярностью у подмосковных жителей.

С июля жители получили возможность вернуть на свою карту 1% от суммы коммунального платежа. Для этого коммуналку нужно оплатить полностью и своевременно картой «Мир» в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении МособлЕИРЦ.

«Только за этот месяц объем коммунального кешбэка за своевременную оплату жилищно-коммунальных услуг картой «Мир» увеличился почти в 4 раза и составил 5,3 млн рублей, - сказал Хромушин.

Он добавил, что кешбэк получили свыше 64 тыс. жителей региона.

Еще можно получить скидки, баллы и купоны на разного рода товары и услуги. В частности, «Коммунальный бонус» позволяет поощрить и стимулирует жителей на своевременную оплату коммунальных услуг через удаленные онлайн-сервисы МособлЕИРЦ.

Хромушин также отметил, что число участников «Коммунального бонуса» за последний месяц существенно выросло - почти на 50 тыс. человек - и теперь составляет более 170 тыс. пользователей.

«Все они активно пользуются всеми преференциями программы: бонусными купонами, скидками и промокодами», - сказал вице-губернатор.

В лидерах по спросу жителей по-прежнему остаются бонусы от партнеров: интернет-магазина OZON, интернет-магазина продукции «Чистая линия», клуба выгодных покупок Frogogo, купоны и медальоны в «Бургер Кинг» и онлайн-кинотеатр IVI.

В программе «Коммунальный бонус» собрано 33 предложения от книжных издательств, поставщиков товаров для спорта, красоты и здоровья, супермаркетов и ресторанов быстрого питания. Подробнее про коммунальный кешбэк и бонусы можно узнать на сайте мособлеирц.рф.

Кешбэк за ЖКУ: как работает программа «Коммунальный бонус»>>