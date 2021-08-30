РИАМО - 30 авг. Балашиха, Ленинский округ, Красногорск, Одинцовский округ и Химки стали лидерами в Подмосковье по приросту количества малышей в детских садах, сообщил министр образования Московской области Илья Бронштейн.
На третьем месте по приросту численности дошкольников оказался Красногорск – плюс 2,2 тыс. детей. Четвертым стал Одинцовский округ – плюс 2,1 тыс. детей, пятое место заняли Химки – плюс 1,7 тыс. детей.
Бронштейн также добавил, что на работу в учреждения дошкольного образования пришли более 1 тыс. новых педагогов.
«39 тыс. педагогов в системе дошкольного образования и больше тысячи – это новые педагоги, которые пришли сегодня в наши детские сады и встречают ребят», - заключил Бронштейн.
Ранее Воробьев отметил, что 1 сентября в регионе открываются 11 новых детских садов. Всего в Подмосковье прибавилось 18 тыс. дошкольников.
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