РИАМО - 30 авг. Балашиха, Ленинский округ, Красногорск, Одинцовский округ и Химки стали лидерами в Подмосковье по приросту количества малышей в детских садах, сообщил министр образования Московской области Илья Бронштейн.

«Топ-5 городских округов по приросту численности ребят в дошкольных учреждениях. <…> Балашиха, Ленинский округ у нас сегодня вырываются резко вперед и это, конечно, наша большая задача, наша ответственность - создать ребятам все необходимые условия», - сказал Бронштейн в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

На третьем месте по приросту численности дошкольников оказался Красногорск – плюс 2,2 тыс. детей. Четвертым стал Одинцовский округ – плюс 2,1 тыс. детей, пятое место заняли Химки – плюс 1,7 тыс. детей.

Бронштейн также добавил, что на работу в учреждения дошкольного образования пришли более 1 тыс. новых педагогов.

«39 тыс. педагогов в системе дошкольного образования и больше тысячи – это новые педагоги, которые пришли сегодня в наши детские сады и встречают ребят», - заключил Бронштейн.​

Ранее Воробьев отметил, что 1 сентября в регионе открываются 11 новых детских садов. Всего в Подмосковье прибавилось 18 тыс. дошкольников.