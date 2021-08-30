РИАМО - 30 авг. Сотрудники таможни аэропорта Домодедово выявили коммерческую партию 596 блоков сигарет без акцизных марок в багаже пассажиров рейса Ереван-Москва, сообщает пресс-служба Домодедовской таможни.

Нормы таможенного законодательства России в отношении товаров для личного пользования допускают ввоз не более 200 сигарет в расчете на одно физическое лицо. При ввозе 596 блоков табачных изделий допустимый лимит превышен практически в 300 раз (119 200 сигарет).

В блоках были сигареты марок Akhtamar, Parliament, Black Tip и т.д.

По факту нарушения законодательства проводятся проверки в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом России.

Федеральный закон запрещает физическим лицам перевоз по территории России табачных изделий, не маркированных специальными акцизными марками, в том числе товаров Евразийского экономического союза. Допустимый объем табачных изделий для транспортировки совершеннолетними - не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека.