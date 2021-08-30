Нарциссы, морковь и петрушка: что посадить до наступления холодов

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По словам дачников со стажем, перезимовавшие растения становятся выносливее, и это главное преимущество ранней посадки. Переживая сложные погодные условия, культуры закаляются, а выживают лишь самые крепкие.

Осенью выбор растений для посева довольно широкий, а саженцы и семена отличаются невысокой ценой. О поливе некоторых растений беспокоиться не придется — воду заменят дожди и снега. В то же время количество сорняков заметно снизится.

Порадует и ранний сбор урожая: если высадить растения заранее и прибегнуть к ряду хитростей, свежие плоды и цветы появятся уже к концу весны, а значит в тот же сезон можно будет заново засеять грядки.

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