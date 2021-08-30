Нарциссы, морковь и петрушка: что посадить до наступления холодов

Преимущества ранней посадки
По словам дачников со стажем, перезимовавшие растения становятся выносливее, и это главное преимущество ранней посадки. Переживая сложные погодные условия, культуры закаляются, а выживают лишь самые крепкие.
Осенью выбор растений для посева довольно широкий, а саженцы и семена отличаются невысокой ценой. О поливе некоторых растений беспокоиться не придется — воду заменят дожди и снега. В то же время количество сорняков заметно снизится.
Порадует и ранний сбор урожая: если высадить растения заранее и прибегнуть к ряду хитростей, свежие плоды и цветы появятся уже к концу весны, а значит в тот же сезон можно будет заново засеять грядки.
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Какие цветы, деревья и кустарники сажать осенью
Осенью часто сажают овощи и плодовые деревья, а также цветы — время перед заморозками отлично подойдет, чтобы заняться оформлением клумбы на даче или возле подъезда.
Необходимо выбрать стойкие к холодам сорта. Из цветов подойдут как многолетние, так и однолетние растения. Некоторые садоводы отдают предпочтение луковичным.
«По этим критериям, например, подойдут тюльпаны, нарциссы, мускари, крокусы и пушкинии. Некоторые любят пионы и ирисы. Их высаживают как раз в первые дни сентября», — отмечает дачница Нина.
Среди кустарников часто выбирают красную и черную смородину, жимолость, крыжовник и барбарис. Если хочется украсить участок, стоит высадить культуры для создания изгороди — например, шиповник, сирень, черемуху, жасмин. Нужно проследить, чтобы растения при посадке не попали под сильные ветры.
Также практически все деревья многие дачники стараются сажать именно до наступления заморозков. Среди плодовых выбирают вишню, грушу, яблоню, рябину и сливу. Для декора подойдут небольшие хвойные деревья.
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Какие овощи и травы сажать осенью
Самыми устойчивыми к холодам травами считаются укроп, петрушка, кинза. Салат даст весной отличный урожай, так как хорошо переносит зимний мороз и избыток влаги.
Приживутся и некоторые корнеплоды — например, лук, морковь, свекла, редис, репа, хрен. Часть культур и вовсе рекомендуют сажать исключительно до наступления холодов. Например, семена пастернака имеют маленький срок годности и плохо всходят, но если их посадить в землю перед наступлением зимы, можно рассчитывать на неплохой результат. То же касается и щавеля.
Еще перед морозами сажают чеснок — для этого используют зубчики. Саженец должен укорениться, но не дать зеленых побегов, чтобы не пострадать от заморозков.
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Как подготовить почву
Чтобы правильно посадить растения и получить хороший результат, необходимо учесть несколько нюансов и подготовить почву, отмечают дачники.
Идеальным временем для земельных работ станет период с относительно влажным воздухом перед наступлением первых заморозков. При этом стоит учитывать требования для высадки растений — у каждой культуры они могут отличаться.
Грядки нужно создавать на открытом для солнца пространстве. Лучше, чтобы саженцы росли на возвышении, — так их не затопит при таянии снега.
«Если холма поблизости нет, то можно сделать ограду своими руками. Для этого подойдут доски или пластик. Кстати, это защитит растения еще и от грызунов. За огород мечты тоже придется побороться», — советует дачница Нина.
Перед посадкой почву необходимо разрыхлить, прополоть, добавить в нее удобрения — некоторые дачники советуют средства с низким содержанием азота. Важно не переборщить с удобрениями, так как они могут навредить молодым растениям. После этого можно приступить к основному посеву.
Как высаживать растения и ухаживать за ними
Борозды для грядок лучше нарезать заранее, пока почва рыхлая. Расстояние между рядами можно оставить такое же, как при стандартном посеве, но не стоит забывать, что для многих растений оно индивидуально.
Выбранные смена должны иметь хорошую всхожесть и быть достаточно крупными. Некоторые дачники предпочитают использовать дражированные, то есть в оболочке из питательной смеси, которая дополнительно защитит растения в холодный период.
Как бы то ни было, закупать семена придется с запасом — часть ростков пропадет из-за погоды, а некоторые могут и вовсе не взойти, поэтому объемы посева лучше увеличить на 20–30%. В землю семена стоит опускать сухими, на стандартную глубину. Сверху их нужно присыпать почвой: для этого подойдет смесь из легкой земли и песка, торфа и компоста. Такую смесь стоит хранить в теплом помещении перед тем, как посыпать ей семена.
Для защиты от холодных зимних дней и внезапных оттепелей грядки и клумбы придется укрыть нетканым полотном, которое после возвращения тепла нужно будет снять. Чтобы на земле не образовывалась корка, ее необходимо регулярно разрыхлять. Если речь идет о дачном участке, то для дополнительной защиты растений от суровых холодов можно оборудовать теплицу.
Когда урожай даст первые всходы, над грядкой можно провести пленочные тоннели — тогда урожай может созреть на пару недель раньше.
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