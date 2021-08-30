РИАМО - 30 авг. За последние сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 1237 человек, всего после инфекции в регионе выздоровели 362 227 человек, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

За минувшие сутки в регионе выявили 858 инфицированных. С начал пандемии зафиксировано 421 525 случаев Covid-19.

За сутки от коронавируса скончались 18 человек, общее число жертв инфекции в регионе - 7766 человек.

В Московской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Сделать прививки можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Данная процедура бесплатна.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>