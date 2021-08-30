РИАМО - 30 авг. За минувшие сутки в Московской области выявили 858 новых случаев коронавируса, с начала пандемии выявлено 421 525 случаев заболевания, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

За этот же период в регионе скончались 18 пациентов. С начала пандемии погибло 7 766 человек.

В региональных медучреждениях лучатся пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.

Также в Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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