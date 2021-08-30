РИАМО - 30 авг. Работу по заключению договоров на обслуживание газового оборудования в квартирах почти завершили в Подмосковье. Осталось заключить договоры по 12 тыс. квартир, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Мы практически закончили работу по заключению договоров в квартирах по обслуживанию газового оборудования. С начала года 221 тыс. квартир перешла на обслуживание. Осталось 12 тыс. квартир», - сказал Хромушин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

По словам Хромушина, работу по обеспечению договорами обслуживания домового оборудования по всем многоквартирным домам Московской области завершили на 100%. Это коснулось 41,4 тыс. домов.

Хромушин также напомнил, что с 1 сентября в регионе вводится постоплата за техобслуживание газового оборудования.

Ранее он пояснил, что постоплатная система подразумевает, что жители будут платить только после того, как к ним придут специалисты газовой компании.