РИАМО - 30 авг. Тела троих летчиков, погибших при крушении военного транспортника Ил-112В в Подмосковье, опознали благодаря ДНК-экспертизе, передает ТАСС.

Самолетом управлял шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов. Также за штурвалом находился летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

«Процедура опознания Николая Куимова, Дмитрия Комарова и Николая Хлудеева по генетической экспертизе завершена. Церемония прощания с экипажем пройдет 31 августа на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах», - отметил источник агентства.

Трагедия произошла 17 августа недалеко от аэродрома Кубинка. У самолета загорелся двигатель, после чего не сработала система флюгирования правого двигателя, возникла отрицательная тяга. Самолет повернуло и он попал в штопор.

Экипаж успел увести самолет от жилых домов.

Специалисты расшифровали параметрический и речевой самописцы военно-транспортного самолета, но информация разглашению не подлежит.

Возгорание двигателя и гибель экипажа: что известно о крушении Ил‑112В в Кубинке>>