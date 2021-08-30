РИАМО - 30 авг. В международном медкластере «Сколково» открыли новые объекты, столичный градоначальник Сергей Собянин поучаствовал в подписании соглашения с французской клиникой «Сан Шарль», которая является будущим резидентом кластера, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Среди новых объектов – терапев­тический корпус израильской клиники «Хадасса», а также парк «Исцеляющие сады». Собянин выступил в качестве председателя на заседании Наблюдательного совета кластера, во время которого велось обсуждение его будущего развития.

В следующем месяце исполнится 3 года с момента открытия Диагностического центра «Хадасса», который стал первой клиникой медкластера в Сколкове.

«Сегодня «Хадасса» завершила строительство второго терапевтического корпуса своей клиники», – сказал Собянин.

Он отметил, что этот объект представляет собой полноценный стационар, который специализируется на лечении онкологических заболеваний.

Сейчас на территории кластера строится еще несколько объектов, в числе которых – много­функцио­нальный медцентр. В нем будет функционировать несколько клиник с различной специализацией.

«Сегодня мы подписали соглашение с одним из будущих резидентов этого центра – ортопедической клиникой «Сан Шарль» из Франции», – добавил Собянин.

Он оценил проект медкластера в Сколкове как состоявшийся, отметив, что тот востребован пациентами и постепенно развивается.