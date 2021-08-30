РИАМО - 30 авг. Жители девятиэтажного дома в подмосковных Химках, пострадавшего от взрыва бытового газа в марте, поблагодарили власти за помощь с восстановлением своего имущества.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

«Квартира отремонтирована. И мой ребенок пойдет в школу 1 сентября из этой отремонтированной квартиры. Моя большая благодарность и Дмитрию Владимировичу (Волошину, главе Химок - ред.) лично, и администрации города Химки. К нам всегда шли навстречу», - сказала одна из жительниц дома в ходе общения с губернатором по видеосвязи.

Как отметила другая жительница пострадавшего дома, администрация городского округа Химки оказала ей большую помощь в ремонте поврежденной взрывом легковой машины.

Взрыв газа произошел в квартире жилой девятиэтажки на Зеленой улице в Химках 19 марта. Погибли четыре человека, есть пострадавшие. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял оказание помощи жильцам дома под личный контроль.