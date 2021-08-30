РИАМО - 30 авг. МВД России признало пребывание в стране стендап-комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным после его оскорбительных высказываний о русских, сообщает ТАСС.

Уточняется, что в последние годы он не раз приезжал в Россию, а в марте 2021 года получил вид на жительство.

«В своем публичном выступлении он допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство», - говорится в сообщении.

Ранее юморист покинул столичный спецприемник, где отбывал административный арест за неудачную шутку о русских. Таганский суд Москвы вынес приговор 9 августа. Мирзализаде признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды после оскорбительной шутки про русских и испачканный фекалиями матрас.