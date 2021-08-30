РИАМО - 30 авг. За время проведения Всероссийского гастрономического фестиваля «Сыр. Пир. Мир» в Истре производители реализовали 130 тонн молочной продукции и сыра, из них 85 тонн – за выходные, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Также на фестивале было продано 28 тонн мяса и колбас (17 тонн – в выходные), 11 тонн меда (почти 7 тонн – в выходные), 15,5 тыс. бутылок вина (8,5 тыс. бутылок – за выходные).

Всего за 4 дня фестиваль посетили 200 тыс. человек. Из них 80 тыс. посетителей – в субботу и 50 тыс. – в пятницу.

Фестиваль «Сыр. Пир. Мир» проходил в деревне Дубровское городского округа Истра с 26 по 29 августа в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье». В фестивале приняли участие около 400 фермеров из 54 регионов России.

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