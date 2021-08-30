РИАМО - 30 авг. Жители многоквартирного дома в подмосковных Химиках, пострадавшего от взрыва бытового газа, получили положенные компенсации, большинство из них уже вернулись в свои отремонтированные квартиры, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин.
«Все пострадавшие квартиры, а их 42, получили компенсации. Все необходимые меры были приняты администрацией», - сказал Волошин.
Он отметил, что всего от жителей поступило 260 просьб и пожеланий, 253 из них были удовлетворены, по остальным обращениям идет работа.
«Из 13 квартир, которые мы перевозили, чтобы сделать ремонт, 12 квартир на сегодня уже завезли вещи. Сегодня заезжает тринадцатая квартира», - заключил Волошин.
Взрыв газа произошел в квартире жилой девятиэтажки на Зеленой улице в Химках 19 марта. Погибли четыре человека, есть пострадавшие. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял оказание помощи жильцам дома под личный контроль.
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