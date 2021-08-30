РИАМО - 30 авг. За три дня тестирования членов участковых избирательных комиссий в Московской области сертификаты об успешном прохождении получили свыше 4000 человек, что составляет около 15% от общего количества членов УИК региона, сообщает ​пресс-служба Мособлизбиркома.

Тестирование началось в конце прошлой недели и проходит в дистанционном формате.

Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. В Подмосковье в этот период состоятся выборы депутатов Госдумы, депутатов Мособлдумы, а также выборы в органы местного самоуправления.

В выборах в Московскую областную думу поучаствуют представители партий «Родина», ЛДПР, «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», КПРФ, «Единая Россия», «Зеленые», «Яблоко», «Коммунисты России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

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