РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 авг. Управление социальной политики администрации Люберец проинформировало о режиме работы пунктов вакцинации от коронавируса с 31 августа по 5 сентября в городском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

31 августа и 2 сентября привиться можно будет в ТЦ «Орбита» с 16:00 до 20:00. 1 сентября прививки будут делать в ТЦ «Светофор» с 16:00 до 20:00 и в МФЦ «Центральный» с 15:00 до 19:00.

3 сентября пункт вакцинации будет работать в МФЦ «Центральный» с 15:00 до 19:00. 4 сентября вакцинировать будут в ТЦ «Орбита» с 16:00 до 20:00, в ТЦ «Светофор» - с 16:00 до 20:00. 5 сентября привиться можно в ТЦ «Торговые Ряды» с 12:00 до 19:00.

Для удобства жителей есть возможность предварительно записаться в любой пункт вакцинации через портал госуслуг или региональный портал mosreg.ru. Если запись на портале отсутствует, врачи в пункте принимают желающих по живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Для прохождения вакцинации в пунктах в стационарных отделениях ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» обязательна предварительная запись.

Стационарное отделение №1 находится по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №338, строение 1. График работы: будни с 11:00 до 13:00. Стационарное отделение №2 расположено по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом №36, строение 1. График работы: с 9:00 до 24:00.

Вакцинация повторная (второй компонент вакцины) проводится только по будням с 12:00 до 16:00. Кабинеты осмотра и вакцинации расположены в приемном покое каждого из стационаров.

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