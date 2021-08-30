РИАМО - 30 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов проверить заброшенные здания, чтобы обеспечить безопасность жителей, передает корреспондент РИАМО.
«Все здания, которые потенциально представляют угрозу, может быть это недострои, <…> посмотрите, пожалуйста, у себя на территории, если что-то настораживает жителей», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.
Губернатор также отметил, что этот вопрос касается безопасности жителей региона.
Проверки заброшенных зданий следует провести с сотрудниками управления внутренних дел.
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