«Все здания, которые потенциально представляют угрозу, может быть это недострои, <…> посмотрите, пожалуйста, у себя на территории, если что-то настораживает жителей», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.