РИАМО - 30 авг. К охране порядка 1 сентября в Подмосковье привлекут более 3 тыс. сотрудников полиции, а также работников частных охранных предприятий, сообщил начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков.

«В охране общественного порядка и безопасности будет задействовано более 3 тыс. сотрудников органов внутренних дел, 1,4 тыс. сотрудников частных охранных предприятий, 29 представителей казачества и 14 - из других формирований», - сказал Пауков на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что ко Дню знаний в регионе сформированы мобильные резервы.

Кроме того, на образовательных объектах проведут кинологические проверки.