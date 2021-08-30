РИАМО - 30 авг. Около 200 тыс участников и гостей побывали на Дне открытых дверей в домах культуры Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Открытие нового сезона в домах и дворцах культуры Московской области состоялось 28 августа. По этому случаю в культурных учреждениях региона прошел День открытых дверей, в рамках которого прошло около 1000 мероприятий.

Более 30 тыс посетителей записались в кружки и студии.

В рамках Дня открытых дверей культурные центры городских округов Подмосковья провели обширную программу мероприятий. Для посетителей в культурных учреждениях устроили новые выставки творческих работ, музыкальные концерты, театральные постановки, мастер-курсы по различным направлениям, просветительские лекции, кинопоказы и тематические квесты.