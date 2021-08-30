РИАМО - 30 авг. Президентскую единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей всем получателям начнут перечислять уже на этой неделе, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

«Жителям, которые получают пенсию на банковский счет, выплата поступит уже 2 сентября, а тем, кому доставляют пенсию на дом – ее принесет почтальон, начиная с 3 сентября», – рассказала Ирина Каклюгина.

Она отметила, что выплата поступит всем получателям пенсии независимо от их возраста, также ее получат те, кто получает пенсию по инвалидности, по случаю потери кормильца и военные пенсионеры.

«Среди получателей выплаты и те, кто проживает в интернатах. Таких жителей у нас свыше 8,5 тысяч. Что важно, они также получат выплату в полном размере, с нее не будет вычитаться часть за проживание в интернате», – уточнила Каклюгина.

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