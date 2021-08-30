РИАМО - 30 авг. Все работы по восстановлению многоквартирного дома после взрыва бытового газа в Химках провели своевременно, люди начали возвращаться в свои квартиры, заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Андрей Юрьевич, вы пообещали, что 1 сентября дети пойдут в школы из своих отремонтированных квартир. За 5 месяцев были проведены все работы по восстановлению дома <...> все работы выполнены своевременно и оперативно», - сказал Хромушин.

Он отметил, что общий объем средств, затраченных на восстановление дома, составил 136,5 миллиона рублей.

«Сегодня мы докладываем о том, что работы полностью завершены. Третий подъезд и нижние этажи четвертого подъезда мы начали заселять с 17 августа. Люди очень просили. Сегодня жители самого пострадавшего подъезда могут получить ключи», - уточнил Хромушин.

По его словам, в квартирах были заменены плиты и сделан ремонт.

ЧП произошло в квартире жилой девятиэтажки на Зеленой улице 19 марта. В результате хлопка газа погибли четыре человека, есть пострадавшие. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял оказание помощи жильцам дома под личный контроль.