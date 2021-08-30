РИАМО - 30 авг. В Подмосковье 1260 школ откроют свои двери для учеников 1 сентября. Все объекты проверены и готовы, сообщил министр образования Московской области Илья Бронштейн.

«12 школ мы открываем после ремонта, проведения больших работ по капитальному ремонту. Все 100% образовательных организаций у нас приняты межведомственными комиссиями, в состав которых традиционно входят, представили МВД и МЧС, и специалисты муниципальных органов управления», - сказал Бронштейн в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что подмосковные школы готовы к проведению праздничных линеек на открытом воздухе с соблюдением всех мер безопасности.

«Особое внимание мы уделяем по Вашему поручению (губернатора Московской области Андрея Воробьева - ред.) подходам, подъездам к образовательным организациям. Вместе с МТДИ и ГИБДД мы проверили больше 1,5 тыс. пешеходных переходов. Обновили разметку, заменили дорожные знаки, установили устройства ограничения скорости – лежачий полицейский, отремонтировали тротуары», - добавил Илья Бронштейн.​