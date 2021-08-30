РИАМО - 30 авг. Городские службы завершили капитальный ремонт подземного перехода возле дома по адресу: Ленинский проспект, 121/1, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Подземный переход связывает районы Тропарево-Никулино и Обручевский.

В сооружении площадью более 1,2 тыс. квадратных метров были проведены работы по замене керамического покрытия стен на гранитную облицовку, ремонту электрооборудования, системам водоотведения, отопления и вентиляции. Также в переходе обновлено покрытие пола, заменены поручни и колясочные спуски.

В ходе ремонтных работ часть объекта всегда оставалась открытой.

Всего до конца года планируется отремонтировать 14 пешеходных тоннелей.