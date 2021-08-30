РИАМО - 30 авг. В Подмосковье с 1 сентября заработают 11 больших детских садов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы открываем детские сады. У нас прибавилось 18 тыс. ребят. Мы открываем 11 больших детских садов», - сказал Воробьев.

Он отметил, что параллельно реализуется большая программа по открытию мини-детсадов. Это небольшие дошкольные учреждения, востребованные в регионе.

«Родителям нравятся такой статус, он соответствует всем необходимым стандартам. Мы его будем продолжать», - заключил Воробьев.

Всего в регионе 1353 детских сада. В них 1 сентября пойдут 468 тыс. детей.