РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 авг. На Армейском проезде в микрорайоне Кузнечики Подольска завершили строительство новой современной школы, она готова к открытию, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

На Армейском проезде завершено строительство большой современной школы, возведенной по нацпроекту «Образование». Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Новое образовательное учреждение рассчитано на 1,1 тыс. учеников. В школе создан целый комплекс для учебы и занятий спортом. Здесь и зал для физкультуры, кабинеты гимнастики и хореографии. А для будущих инженеров - классы программирования и робототехники.

Здание соответствует всем требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды. Его общая площадь - 16,6 тыс. кв. м.

В школе разместились просторные классы, оснащенные интерактивным оборудованием, столовая на 400 мест, кабинеты для групп продленного дня с игровыми и спальнями, мастерские, библиотека с читальным залом, актовый и спортивные залы.

На прилегающей территории появились детские игровые и спортивные площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.