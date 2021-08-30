РИАМО - 30 авг. Зампред правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что единовременную президентскую выплату в размере 10 тыс. рублей перечислят 2 сентября тем пенсионерам, которые получают пенсию на карту.

Как сообщает ТАСС, выплата касается всех пенсионеров - и работающих, и неработающих. Она зачислится автоматически.

Ранее в Пенсионном фонде России уточнили, что на получение единовременной выплаты 10 тыс. рублей могут рассчитывать те, кто числится в статусе пенсионеров на 31 августа 2021 года. То есть если гражданин выйдет на пенсию в сентябре, выплата ему не положена.

Выплата 10 тысяч рублей пенсионерам: кому положена и как получить>>