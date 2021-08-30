РИАМО - 30 авг. Новый стандарт качества мусорных баков и контейнерных площадок внедрят в Подмосковье, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Важный вопрос - новые баки для отходов. Мы будем их модернизовать. Прошу обратить внимание на то, что баки, контейнерные площадки во дворах должны соответствовать всем необходимым стандартам», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что контейнеры для отходов должны быть устойчивы к ветру и другим погодным явлениям.

«Новый стандарт, еще более высокий, позволит нам содержать придомовые территории в чистоте», - заключил Воробьев.

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