РИАМО - 30 авг. Новые секции безопасных светофоров с бело-лунными фазами появились в подмосковном Фрязине на перекрестке Шоссейной улицы и Окружного проезда, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Бело-лунные фазы устанавливаются на светофоры, где зеленая фаза для водителей, которые поворачивают направо или налево, и пешеходов включается одновременно. Загорающаяся белая фаза предупреждает водителей о необходимости пропустить пешеходов, для которых тоже горит зеленый свет. После того, как водитель пропустит пешехода, он продолжает движение.

Данная настройка светофора значительно ускоряет и оптимизирует движение транспортного потока и уменьшает время ожидания для пешеходов. Такой подход к организации движения на определенных типах перекрестков делает их безопаснее: пешеходы не пытаются перебежать дорогу на красный вместо долгого ожидания, а водители заранее предупреждены о необходимости уступить дорогу.

Новые безопасные светофоры устанавливают по всему Подмосковью в рамках проекта губернатора региона Андрея Воробьева по оптимизации дорожного движения «Долой глупые пробки» – части нацпроекта «Безопасные качественные дороги».