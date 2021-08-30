Осенью на фоне прохладной и сырой погоды заболеваемость гриппом и ОРВИ растет, но в 2021 году к привычным вирусам присоединится и Covid-19. Как и от чего стоит прививаться нынешней осенью, при помощи чего можно укрепить свой иммунитет, корреспондент РИАМО узнал у экспертов.

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Грипп против Covid-19

Как отмечают специалисты, простудный сезон, который ожидается осенью 2021 года, будет не совсем обычным. Пандемия Covid-19 еще не завершена, эпидемия гриппа вполне возможна, и, ко всему прочему, ожидается традиционная активность других простудных инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем.

«Среди них могут быть возбудители как вирусной, так и бактериальной природы: несмотря на разное происхождение, они могут вызывать схожие симптомы», — говорит руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

О том, что будет, если вирус гриппа наложится на Covid-19, специалисты спорят уже давно. Науке известна микст-инфекция — смешанная инфекция, обусловленная воздействием двух и более патогенов. Ожидается, что в случае встречи вирусов грипп поразит верхние дыхательные пути, а коронавирус — легкие.

Как говорит врач-инфекционист Дмитрий Морозов, человек может гипотетически заразиться одновременно и коронавирусом, и гриппом. «Я в своей практике вел пациентов, у которых выделялось два или даже три вируса одновременно. Просто их клиническая картина наслаивалась друг на друга, и все», — рассказывает он. При этом количество вирусов, поразивших человека, не влияет на тяжесть его состояния, отмечает Морозов: все зависит от патогенности конкретного вируса и состояния организма пациента.

По мнению врача-инфекциониста Анастасии Коклюшкиной, врачам необходимо уделить особое внимание дифференциальной диагностике, чтобы точно выяснять, чем именно болеет конкретный пациент и как его лечить в дальнейшем. Между тем главным способом защиты от вирусов на данный момент специалисты называют вакцинацию, но на фоне пандемии у многих возникают вопросы по этому поводу.

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Прививки как главная защита

Сегодня многих волнует, стоит ли прививаться от гриппа, если прививка от Covid-19 уже сделана, и можно ли сочетать эти вакцины. По словам заведующего клинико-диагностическим отделением, врача-кардиолога, терапевта и сомнолога клиники НАКФФ, кандидата медицинских наук Павла Александрова, в пандемию коронавируса прививка от гриппа по-прежнему необходима: это абсолютно другой вирус, который также может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

«Ко всему прочему, любая другая инфекция может усугубить течение Covid-19. Поэтому на фоне продолжающейся пандемии коронавируса нужно сделать обе прививки: если человек заразится сразу двумя инфекциями, он подвергнет свое здоровье серьезному риску», — объясняет собеседник РИАМО. В то же время прививки от гриппа и коронавирусной инфекции лучше разделять и не делать в одно время, советует Александров.

«Следует иметь в виду, что вакцинироваться от гриппа можно не раньше, чем через месяц после завершения полного курса вакцинации от Covid-19. Промежуток необходим, чтобы иммунная система успела выработать антитела», — рассказывает специалист. Он советует спланировать личный календарь прививок таким образом, чтобы к сезонному зимнему всплеску гриппа у организма уже выработался к нему устойчивый иммунитет.

Между тем, как отмечает Ольга Малиновская, последние научные данные свидетельствуют о том, что вакцина от гриппа хоть и не защищает от коронавирусной инфекции, но может снижать тяжесть течения заболевания, если инфицирование все же произошло. Механизм этого действия пока неясен, но наблюдение за 75 тысячами пациентов показало, что люди, привитые от гриппа, реже сталкивались с серьезными осложнениями от Covid-19: тромбозом, инсультами, сепсисом и другими. Так что смысл в прививке от гриппа нынешней осенью в любом случае есть.

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Доверяй, но укрепляй

Чтобы уберечь себя и близких от болезней нынешней осенью, эксперты советуют заранее позаботиться об укреплении иммунитета. Делать это можно разными способами. Один из самых действенных — насыщение организма витаминами, говорит диетолог, гастроэнтеролог, член Национального общества диетологов и Национальной ассоциации клинического питания, эксперт компании NL International Елена Знахаренко. В межсезонье организм нуждается в дополнительной поддержке и требует повышенной дозы витаминов и минералов.

«Введите в свой рацион специализированные биодобавки, обогащенные витаминами А, С, Е, селеном и цинком, которые способны укрепить иммунную систему в период повышения частоты вирусных и респираторных заболеваний», — говорит Знахаренко. Впрочем, если человек уже заболел, БАДы не смогут заменить лекарства.

Также осенью нужно полноценно и разнообразно питаться, уделяя особое внимание белкам и клетчатке, которая содержится в отрубях, фруктах, овощах и зелени.

«Важную роль играет состояние желудочно-кишечного тракта: от слизистой кишечника зависит иммунный ответ. Поэтому важно заботиться о микрофлоре: для ее восстановления используют пробиотики — препараты, которые содержат полезные бактерии», — объясняет собеседница РИАМО.

Не заболеть нынешней осенью поможет и соблюдение питьевого режима. В среднем здоровому взрослому человеку нужно употреблять 30-40 миллилитров воды на килограмм массы тела. Поэтому Елена Знахаренко советует пить воду небольшими порциями в течение дня. Но при этом важно следить, чтобы не появился дискомфорт в виде отеков или повышенного давления.

«Отдавайте предпочтение безопасным для питья напиткам комнатной температуры — это особенно актуально, когда речь идет о первых признаках болезни. Еще теплые напитки лучше утоляют жажду», — говорит Знахаренко.

В целом, по мнению специалистов, здоровое питание, активная физическая нагрузка (спортзал, пешие и велопрогулки) и положительные эмоции могут послужить хорошей защитой от респираторных вирусных инфекций в предстоящий осенне-зимний период.

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Аптечка в помощь

Лекарственные препараты также могут помочь укрепить иммунитет перед наступлением осени — об этом говорит врач-иммунолог-аллерголог медицинской академии UniProf Татьяна Шарковская. Так, входными воротами для респираторных вирусов являются глаза и слизистая носа.

«По возвращению домой из мест скопления людей обязательно умойтесь и промойте нос. Туда можно заложить оксолиновую или вифероновую мазь», — говорит Шарковская.

По словам эксперта, защищают от вирусов и препараты интерферона — в частности, рекомбинантный интерферон альфа, который эффективно работает на протяжении 2-3 часов. Собеседница РИАМО советует закапывать по две капли в каждый носовой ход перед выходом на улицу, а по возращении домой промывать слизистую носа.

«Некоторые профилактические препараты также стимулируют иммунитет и обеспечивают защиту от респираторных вирусных инфекций на четыре-шесть месяцев», — рассказывает Татьяна Шарковская.

Также специалист советует использовать барьерные спреи, которые часто рекомендуют аллергикам. Они создают защитную пленку на слизистой и не дают вирусам и бактериям проникать в кровеносное русло.

Если кто-то из домочадцев все же заболел, надо постараться изолировать его, предоставив отдельную посуду, отдельное постельное белье и полотенце. Нужно чаще проветривать квартиру и несколько раз в день делать влажную уборку. А при лечении острой респираторной вирусной инфекции, помимо противовирусных препаратов, больному необходимо обильное питье, а также витамин С в виде аптечных препаратов, шиповника, малины, лимона и меда.

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