РИАМО - 30 авг. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что в Госдуму внесли законопроект о продлении в России «дачной амнистии» до 2031 года, пишет Газета.ru.

«Предлагается увеличить срок действия дачной амнистии еще на 5 лет. Таким образом, упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года», — сказал Крашенинников.

Он пояснил, что новые правила позволят легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса России, то есть до 14 мая 1998 года, на земельных участках, где у граждан отсутствуют документы.

В РФ дачная амнистия действует с 1 сентября 2006 года. В прошлом году ее продлили до 1 марта 2026 года.