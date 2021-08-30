РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 авг. Школьные линейки в День знаний пройдут в учебных заведениях подмосковного Красногорска в традиционном формате, сообщила начальник управления образования округа Наталья Тимошина.

Традиционная августовская педагогическая конференция состоялась в школе №18 Красногорска в понедельник. В ней приняли участие глава округа Алексей Спасский, руководители и педагоги всех образовательных организаций, представители депутатского корпуса.

«Линейки 1 сентября обязательно пройдут в традиционном формате. Графики определены и, надеюсь, доведены до всех родителей», - сообщила Тимошина.

Она отметила, что большие линейки пройдут для первоклассников, а также учащихся выпускных 9 и 11-х классов. Для остальных школьников проведут праздничные классные часы.

«Несмотря на то, что линейки пройдут в традиционном формате, с участием родителей, мы помним о том, что все меры предосторожности необходимо соблюдать», - подчеркнула Тимошина.