РИАМО - 30 авг. В Подмосковье 6 территорий победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов на создание комфортной городской среды. Назначение полученных ими дополнительных средств важно обсудить с жителями, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Населенные пункты стали победителями в номинациях «Малый город» и «Историческое поселение».

«На прошлой неделе Минстрой России подвел итоги Всероссийского конкурса малых городов. Московская область в числе лидеров по числу победивших проектов - 6 территорий получат дополнительные средства для благоустройства», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор уточнил, что победу одержали Серпухов, Кашира, Клин, Электрогорск, Пущино и Верея.

«Я хочу поздравить победителей. И обратить внимание на добросовестную, качественную реализацию всех программ. Важно посоветоваться с жителями по планам благоустройства», - заключил Воробьев.

Он добавил, что до конца 2021 года в Подмосковье должны благоустроить еще 11 территорий, которые победили в конкурсах прошлых лет.

О запуске конкурса в 2018 году объявил президент РФ Владимир Путин. Победители получают средства на свои проекты. За 3 года в нем победил 21 подмосковный проект. Из них 10 уже полностью реализованы.